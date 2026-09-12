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Collasso della strada che porta alla spiaggia delle Fornacelle, Boni incontra il sindaco di Rio

Elba

12 Settembre 2026

Collasso della strada che porta alla spiaggia delle Fornacelle, Boni incontra il sindaco di Rio

Rio (isola d’Elba, Livorno) 11 settembre 2026 Collasso della strada che porta alla spiaggia delle Fornacelle, Boni incontra il sindaco di Rio

Elba, spiaggia delle Fornacelle: assessore Boni incontra sindaco di Rio

Un incontro positivo, che ha fatto registrare la volontà condivisa di trovare una soluzione che dia risposta alle richieste dei cittadini e del territorio. E’ quello che si è tenuto oggi, in palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione Toscana, alla presenza dell’assessore a trasporti e urbanistica, Filippo Boni, e del sindaco del Comune di Rio, Marco Corsini, sulla complessa questione dell’accesso alla spiaggia delle Fornacelle.

Il problema è sorto alla fine del 2024, quando, a causa dei lavori in un cantiere edile privato, si determinò il collasso della strada vicinale che portava alla spiaggia. Nel corso dell’incontro è stato avviato il confronto su una serie di ipotesi progettuali per il ripristino della strada, sui quali, verranno fatti ulteriori approfondimenti.

“Sono molto soddisfatto degli esiti del tavolo di oggi”, commenta l’assessore Boni. “Ho rappresentato al sindaco, anche a nome del presidente Eugenio Giani, che segue la questione, l’impegno della Regione per arrivare il più rapidamente possibile ad individuare la soluzione che i cittadini attendono e il clima di intesa e collaborazione tra le istituzioni è premessa fondamentale”.

“Sono molto contento del clima cordiale e collaborativo che ha accompagnato l’incontro”, ha commentato Marco Corsini, sindaco di Rio Marina. “Ci siamo confrontati e abbiamo ragionato in piena sintonia come le istituzioni è giusto che facciano. Abbiamo infine convenuto di rivederci presto”.