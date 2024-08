Home

Colle: attività sospese a due aziende, una aveva lavoratori senza permesso di soggiorno

26 Agosto 2024

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno, comparto di specialità dell’Arma, unitamente ai militari delle Stazioni di Collesalvetti e Stagno, hanno condotto un’ispezione presso due aziende agricole operanti nel settore vitivinicolo e alimentare con sede a Collesalvetti, registrando irregolarità di settore.

L’amministratore delegato della ditta vitivinicola è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno poiché, in qualità di socio amministratore e datore di lavoro, non avrebbe provveduto all’obbligo di legge di formare adeguatamente il personale dipendente in materia di salute e sicurezza sul lavoro come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81 del 2008 afferente alla “formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”.

Indagato anche il socio amministratore dell’altra ditta, a cui è stato contestato l’impiego di personale irregolare in quanto sprovvisto di permesso di soggiorno e la mancata redazione del D.V.R. – Documento di Valutazione dei Rischi, prescritto dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro. Detto documento aziendale contiene l’analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute ed è indispensabile al fine di prevenire e mitigare quanto più possibile eventuali infortuni ed ogni altro tipo di criticità. contestata anche la mancata comunicazione al centro per l’impiego, in violazione della normativa in materia di completamento delle operazioni di emersione.

Tutto ciò ha comportato per i trasgressori, oltre al deferimento in stato di libertà, anche l’elevazione di sanzioni amministrative per circa complessivi euro 16.000 euro nonché la sospensione delle attività imprenditoriali fino ad avvenuta sanatoria delle gravi irregolarità accertate.

I controlli continuano in modo costante a cura dei Carabinieri sia nei maggiori centro urbani che in tutto il restante territorio della provincia di Livorno.

