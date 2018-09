Home

Provincia

Collesalvetti

Collesalvetti, in arrivo la modulistica per il rimborso alluvione

Collesalvetti

10 settembre 2018

Collesalvetti, in arrivo la modulistica per il rimborso alluvione

Contributi danni ai privati per eventi calamitosi del 9/10 settembre 2017. Avviso pubblico

Collesalvetti – Sono state definite le procedure per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato a seguito delle calamità naturali che si sono verificate tra il 2016 e il 2017 sul territorio della Regione Toscana, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e completata la ricognizione dei fabbisogni, compreso quindi l’evento del 9/10 settembre 2017 che ha colpito i Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano.

Possono presentare domanda per la concessione dei contributi esclusivamente i soggetti privati che abbiano subito danni, già segnalati con le Schede B “Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato ”.

Non appena il provvedimento verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale,la documentazione sarà scaricabile sul sitowww.regione.toscana.it/ protezionecivile, dall’home page del sito del Comune di Collesalvettiwww.comune.collesalvetti.li.it , presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – Piazza Della Repubblica n. 32 (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30, il giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00), o presso lo sportello decentrato di Stagno presso la galleria del Centro civico (lun, mar, gio, ven dalle 9,00 alle 12,00).

Le domande potranno essere consegnate con le seguenti modalità:

– a mano presso suddetti uffici,

– a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.collesalvetti@ postacert.toscana.it (tale modalità sarà considerata valida solo se inviata da una casella di posta elettronica certificata intestata al richiedente)

– a mezzo del servizio postale (in quest’ultimo caso, al fine del rispetto del termine di presentazione, dovranno pervenire entro il termine stabilito e non farà fede la data del timbro postale).

Per eventuali informazioni è possibile telefonare all’Ufficio Protezione Civile (tel. 0586/980240-270-258) dalle ore 09,00 alle ore 12,00 dei giorni lunedì, martedì,mercoledì, giovedì, venerdì.

Tutti i cittadini che hanno presentato la Scheda B saranno inoltre contattati telefonicamente dall’Amministrazione comunale attraverso il sistema “Alert System”.