Home

Provincia

Collesalvetti

Colle: CasaInsieme, al via un nuovo servizio per aiutare le famiglie in difficoltà a trovare casa

Collesalvetti

7 Agosto 2021

Colle: CasaInsieme, al via un nuovo servizio per aiutare le famiglie in difficoltà a trovare casa

Livorno 7 agosto 2021

Un nuovo servizio volto a dare un aiuto e risposte concrete ai cittadini relativamente alle problematiche legate alla ricerca e alla gestione di un’abitazione.

È questo l’obiettivo raggiunto con la Convenzione, sottoscritta lo scorso 29 luglio Rep. 4133, tra il Comune di Collesalvetti e l’Agenzia per l’Abitare Sociale “CasaInsieme”.

Lo sportello, attivo il lunedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 in Via Bixio 19 (Ufficio Servizi al Cittadino – piano terra) ha il compito di facilitare la ricerca della casa per tutti i cittadini, in particolar modo per tutti coloro che, trovandosi in una situazione di difficoltà, non riescono ad individuare un’adeguata risposta sul mercato abitativo.

Non solo, attraverso il servizio di mediazione, saranno favorite l’applicazione di contratti mirati a garantire le migliori condizioni possibili per i contraenti e la promozione della risoluzione di eventuali conflitti.

Più in generale, agli utenti, verranno fornite informazioni e orientamento su tutte le problematiche riguardanti la casa.

Per ulteriori informazioni: Sabrina Loguercio tel. 0586/980237 sabrina.loguercio@casa-insiem e.it

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin