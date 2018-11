Home

Collesalvetti

13 novembre 2018

Colle dice no alla riorganizzazione del trasporto sanitario. Lanciata petizione

Collesalvetti – Il Comune di Collesalvetti dice no all’intenzione dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest e della Direzione del Servizio 118 di riorganizzare il trasporto sanitario di emergenza urgenza del comparto di Livorno e Pisa che andrà ad interessare anche il territorio colligiano.

Il piano riorganizzativo prevede infatti lo spostamento – durante il periodo estivo – dell’ambulanza medicalizzata con medico a bordo da Collesalvetti a Livorno Sud, garantendo sul territorio colligiano la sola figura infermieristica professionale.

L’Amministrazione Comunale di Collesalvetti, che già nella seduta della Giunta Municipale del 6 novembre scorso aveva adottato una delibera con la quale si individuava il percorso istituzionale da intraprendere d’intesa con la Pubblica Assistenza, ha avviato l’iter per una raccolta firme per chiedere alle Autorità competenti di riconsiderare la riorganizzazione del servizio mantenendolo come in essere attualmente.

Il sindaco Bacci ha inoltre coinvolto i sindaci dei Comuni limitrofi di Fauglia, Crespina Lorenzana e Orciano Pisano, poiché interessati da tale scelta, al fine di sensibilizzare ed informare le comunità.

Da lunedì 12 novembre è possibile aderire alla petizione presso l’Ufficio URP del Comune di Collesalvetti (aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il giovedì dalle 15 alle 17 e il primo e terzo sabato del mese dalle 9 alle 12) allo sportello anagrafe di Stagno (aperto al pubblico il lunedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 15 alle 18) e presso la sede della Pubblica Assistenza di Via Roma.



