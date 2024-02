Home

Provincia

Collesalvetti

Colle: PD, IV, +Europa, PSI e LDI confermano la fiducia a Sara Paoli

Collesalvetti

18 Febbraio 2024

Colle: PD, IV, +Europa, PSI e LDI confermano la fiducia a Sara Paoli

Collesalvetti (Livorno) 18 febbraio 2024 – Colle: PD, IV, +Europa, PSI e LDI confermano la fiducia a Sara Paoli

Si è svolto l’incontro tra le forze politiche che, ad oggi, intendono sostenere la candidatura di Sara Paoli alle prossime elezioni amministrative del Comune di Collesalvetti.

Erano presenti: Italia Viva, + Europa, Partito Socialista Italiano, Liberali Democratici Europei e Partito Democratico con i loro segretari.

“Il primo impegno assunto, oltre confermare la fiducia nella candidatura di Sara Paoli, è stato quello di definire un percorso unitario di ascolto del territorio e dei cittadini, per arrivare alla stesura condivisa del programma politico-amministrativo con il quale presentarsi alle prossime elezioni.

Per noi le alleanze non sono strumentali fatte solo per vincere, ma soprattutto per stabilire le cose da fare e le priorità su cui lavorare, caratterizzando la nostra idea di governo del territorio”. – Dichiarano i portavoce della coalizione che proseguono:

“Il confronto ha evidenziato come, oltre alle sensibilità di ciascuna forza politica, vi sia comunanza di idee e sentimenti, obiettivi e metodi di governo condivisi tali da rappresentare una valida prospettiva per il governo del nostro territorio che, come è noto, riveste un ruolo centrale per lo sviluppo dell’area vasta, in particolare per ciò che riguarda le infrastrutture portuali e intermodali, i collegamenti viari e ferroviari, oltre allo sviluppo economico e occupazionale e alle aree di pregio ambientale che legano in maniera stretta le prospettive di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo.

In questi anni, anche a causa della pandemia e delle limitazioni che ha prodotto, si è concretizzato un allentamento del rapporto tra politica ed elettori, tra amministrazione e cittadinanza, pertanto ribadiamo come la partecipazione attiva dei cittadini sia un valore fondamentale, come quella del rapporto con i vari organismi economici, sindacali, del volontariato e dell’associazionismo che rappresentano il tessuto fondamentale della nostra società.

Proprio per rinvigorire questo rapporto tra chi governa e chi è governato, si ritiene necessario predisporre per questo nostro territorio, così diffuso sia per luoghi che per funzioni, un programma di governo concreto, affidabile e realizzabile. A partire dal rilancio dei temi cruciali riguardanti il nostro modello di qualità della vita: opportunità di lavoro e distribuzione equa del benessere, sicurezze e protezioni, istruzione, come temi riformisti e ‘di sinistra’, servizi universali e di qualità (sanità in primis) per uno sviluppo che sia davvero sostenibile”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin