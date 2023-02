Home

28 Febbraio 2023

Livorno 28 febbraio 2023 – Collecoop tra le migliori imprese italiane del Terzo Settore

La cooperativa premiata da Intesa Sanpaolo come “Impresa Vincente” a Torino

La cooperativa Collecoop di Collesalvetti è stata premiata tra le dieci “Imprese Vincenti” protagoniste della XIV tappa del roadshow organizzato da Intesa Sanpaolo per valorizzare le eccellenze imprenditoriali italiane tenutosi venerdì a Torino.

Collecoop è una cooperativa di tipo B, riconosciuta fortemente a livello locale nella provincia di Livorno ed in tutta la regione, ed è stata premiata per l’ottimo lavoro svolto, per il perseguimento del proprio scopo: inserimento lavorativo, persone svantaggiate a cui dare opportunità di lavoro.

«L’inclusione lavorativa conta tantissimo nel mondo della cooperazione sociale – sottolinea Francesco Galluzzi, presidente di Collecoop, noi ci occupiamo di molti casi per cui il lavoro è davvero una risorsa fondamentale per reinserirsi, grazie al lavoro. Da essere un peso, un soggetto con delle problematiche diventa una risorsa e con questo noi raggiungiamo l’obiettivo. E siamo grati a Intesa Sanpaolo per questo riconoscimento perché ha raggiunto in pieno l’obiettivo per cui noi facciamo cooperazione».

Essere premiati come una realtà virtuosa del Terzo Settore è stata una sorpresa per la cooperativa: «Rappresentiamo Toscana ed Umbria e crediamo che Intesa Sanpaolo abbia capito in pieno il nostro lavoro, il nostro modo di lavorare e la nostra mission principale, quella dell’inclusione lavorativa – continua Francesco Galluzzi. Rendere una persona svantaggiata da “soggetto con problematiche” a “risorsa” è la soddisfazione più grande»

