27 Luglio 2023

Collegamenti con l’arcipelago, ritenete il servizio adeguato? Online il questionario per rispondere alla domanda

Livorno 27 luglio 2023 – Collegamenti con l’arcipelago, ritenete il servizio adeguato? Online il questionario per rispondere alla domanda

Questionario della Regione sul trasporto marittimo

Solforetti: “Invitiamo i cittadini a rispondere per migliorare i collegamenti con l’Arcipelago toscano”

La Regione Toscana ha avviato il percorso che porterà all’affidamento del nuovo servizio di cabotaggio marittimo entro la fine del 2024 e, in questo ambito; ha aperto una consultazione sulle esigenze di mobilità dell’arcipelago toscano, rivolta a tutti i cittadini interessati che sono invitati a compilare il questionario online affinché possa essere costruito un modello di domanda di mobilità da/per/tra le isole dell’Arcipelago Toscano.

Il questionario, reperibile sul sito della Regione e della Provincia resterà disponibile fino al 15 settembre 2023.

Il percorso ha già visto un primo incontro con la riunione dell’Osservatorio sulla continuità territoriale dell’arcipelago toscano a Piombino, convocato dalla Provincia lo scorso 8 giugno, che ha riunito, tra gli altri, amministratori locali, sindacati e associazioni di categoria.

“Con il questionario – sottolinea Andrea Solforetti, consigliere provinciale con delega alle questioni elbane – è iniziata una prima fase di ascolto della cittadinanza, ed è importante che ci sia una larga partecipazione da parte di chi il trasporto marittimo, da e verso l’Elba e le altre isole dell’arcipelago, lo utilizza frequentemente per lavoro, per studio, ma anche per turismo e altro.

Rispondere alla consultazione aiuterà a capire le esigenze degli utenti rispetto ai collegamenti con il continente e tra le isole, con l’obiettivo di migliorare la mobilità via mare anche in relazione agli scambi intermodali con i mezzi su ferro e gomma.

Per questo – aggiunge Solforetti – invitiamo le persone interessate di tutto il territorio provinciale ad aderire all’iniziativa compilando il questionario online, al quale, inoltre, saranno affiancate altre iniziative di coinvolgimento delle comunità locali. A tal proposito come Provincia sto promuovendo alcuni incontri, con soggetti rappresentativi elbani, che vertono su questioni generali, tra cui anche i trasporti e i collegamenti”.

Il questionario è finalizzato a svolgere un’indagine sul trasporto marittimo in continuità territoriale sulle esigenze di mobilità da/per/tra le isole dell’Arcipelago toscano nel rispetto della delibera dell’Autorità di Regolazione del Trasporti (ART) n. 22 del 13 marzo 2019.

Le risposte fornite saranno trattate in forma anonima, nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679 del 2016.

