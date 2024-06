Home

27 Giugno 2024

Livorno 27 giugno 2024 – Collegamenti con le isole, risoluzione Gazzetti-Ceccarelli-Anselmi approvata all’unanimità

Arcipelago toscano; approvata risoluzione votata all’unanimità; Ceccarelli, Anselmi e Gazzetti PD: «Servizi di collegamento con le isole: ricercare una gestione unitaria e garantire l’efficienza, la qualità del servizio, e la tutela dei lavoratori marittimi e la sostenibilità economica e ambientale»

“Sul sistema della mobilità tra le isole dell’Arcipelago toscano è necessario garantire efficienza e qualità del servizio. Per questo a seguito della comunicazione della Giunta Regionale sull’affidamento del servizio di collegamento con le isole dell’Arcipelago toscano, abbiamo condiviso con tutti i gruppi consiliari, una risoluzione per impegnare la Giunta su alcuni aspetti importanti di questa riorganizzazione.

In primo luogo, tenuto conto degli indirizzi dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), è importante ricercare la gestione unitaria del servizio di cabotaggio marittimo tra le isole toscane, con l’obiettivo di garantirne l’efficienza e la qualità, la tutela dei lavoratori marittimi oltreché la complessiva sostenibilità economica e ambientale.

Inoltre, occorre proseguire l’assoluta stabilità occupazionale dei lavoratori marittimi e un contestuale miglioramento delle relative condizioni operative e di sicurezza, adoperandosi con il massimo coinvolgimento delle istituzioni e delle comunità locali interessate.

Chiediamo alla Giunta anche di valutare di introdurre nelle disposizioni sulla nuova assegnazione un limite di età media delle navi tale da garantire maggior sicurezza ed affidabilità nel trasporto marittimo e ambienti destinati ai lavoratori marittimi salubri e adeguati”.

È quanto dichiara Vincenzo Ceccarelli, capogruppo Pd, dopo l’approvazione della risoluzione collegata alla comunicazione della Giunta regionale n. 22 – In merito all’affidamento del servizio di cabotaggio marittimo di collegamento con le isole dell’Arcipelago toscano.

“Il tema coinvolge una serie complessa e rilevante di questioni che riguardano la qualità della vita dei cittadini dell’Isola d’Elba e dell’Arcipelago, il settore del turismo, il rapporto tra la mobilità marittima e gli snodi intermodali, e l’accesso alle isole – spiega Gianni Anselmi, consigliere regionale del PD – Nel percorso che porterà all’allestimento della gara, ci sono due ulteriori questioni meritevoli di attenzione.

La prima riguarda la gestione della tratta ferroviaria Campiglia-Piombino all’interno del bando, affinché il futuro gestore si faccia carico di questa linea, previa discussione con RFI, attualmente titolare. Questo permetterebbe di migliorare le coincidenze degli orari e di garantire la tutela ambientale, poiché la fruibilità del servizio ferroviario favorirebbe una mobilità sostenibile in questo contesto prezioso.

Il secondo aspetto l’adeguamento della flotta in coerenza con gli investimenti sull’elettrificazione delle banchine (cold ironing) già previsti dall’Autorità di Sistema Portuale. Tale ammodernamento permetterebbe al maggior numero possibile di navi di approvvigionarsi elettricamente in banchina senza mantenere i motori accesi durante le ore notturne”.

“L’approvazione di questo atto dimostra la costante e concreta attenzione che stiamo ponendo a questo tema, in ascolto del territorio e con un dialogo e confronto continuo con la Giunta regionale. Sullo sfondo – spiega Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd e responsabile infrastrutture del PD toscano – c’è il grande tema della continuità territoriale, fondamentale per la vivibilità e lo sviluppo delle comunità.

Con questo atto, insieme alle questioni dei collegamenti da e per l’Arcipelago toscano, vogliamo mettere in evidenza l’aspetto per noi prioritario della tutela dei lavoratori, un argomento sul quale come Gruppo consiliare e come Partito Regionale continueremo a monitorare affinché ne sia salvaguardata la stabilità, la sicurezza e la continuità delle condizioni in cui operano”.

