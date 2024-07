Home

19 Luglio 2024

Livorno 19 luglio 2024 – Collegamenti isole, domenica sciopero lavoratori Toremar

Le Segreterie provinciali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti annunciano uno sciopero del trasporto marittimo dei marittimi Toremar

Domenica 21 luglio i dipendenti Toremar sciopereranno per l’intera giornata lavorativa per difendere il loro posto di lavoro. La mobilitazione è indetta da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. Come da normativa saranno garantiti i servizi essenziali. Il nuovo bando di gara per la continuità territoriale dell’Arcipelago toscano mette seriamente a rischio gran parte dei 260 posti di lavoro: tutto ciò è inaccettabile.

Ribadiamo come sia fondamentale tutelare non solo i posti di lavoro ma anche la loro qualità. La lotta dei lavoratori – evidenziano gli stessi dipendenti Toremar – è la lotta di chi ama le isole dell’arcipelago toscano: in ballo c’è infatti anche la qualità del servizio erogato in favore dei cittadini.

Domenica verranno effettuati presìdi di protesta e volantinaggi al Porto Mediceo di Livorno (dalle 8 alle 10) e nei porti di Piombino (dalle 7 alle 21), Portoferraio (dalle 7 alle 19), Rio Marina (dalle 9 alle 17) e Porto Santo Stefano (dalle 7.30 alle 19.30). I dipendenti di Toremar si scusano anticipatamente con gli utenti per il disagio che sarà creato. Lo sciopero di domenica è però un primo passo necessario per cercar di far rispettare i diritti e la dignità dei lavoratori. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti sono come sempre al fianco dei dipendenti Toremar.