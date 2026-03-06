Home

Collegamenti porto, Giani su collasso ponte mobile: "Subito viabilità alternativa"

6 Marzo 2026

Livorno 6 marzo 2026 Collegamenti porto, Giani su collasso ponte mobile: “Subito viabilità alternativa”

“Il collasso del tratto di strada della FiPiLi a Livorno, adiacente al sovrappasso in direzione della Darsena Toscana, pone la necessità di una nuova viabilità d’emergenza. La Regione, la Città metropolitana di Firenze, che gestisce la FiPiLi, il Comune di Livorno, sono già attivi nel trovare una soluzione rapida in grado di ripristinare quanto prima la viabilità interrotta.” Lo ha detto il presidente Eugenio Giani commentando la rottura del ponte, avvenuta oggi pomeriggio, che collega la strada di grande comunicazione alla sponda ovest della Darsena Toscana.

“Per fortuna non vi sono stati danni alle persone”, ha aggiunto Giani. “Dovremo affrontare con la massima tempestività e urgenza gli interventi di viabilità alternativa e ripristino dell’asse viario collassato. La situazione attuale non è sostenibile. Dobbiamo agire rapidamente realizzando un nuovo ponte sullo scolmatore, in modo da offrire l’accesso direttamente al mare alle imbarcazioni che provengono dal canale dei Navicelli e dai cantieri senza dover passare dal porto di Livorno. Predisporremo con la massima rapidità l’intesa tra Regione e Autorità portuale per progettare il nuovo ponte e dare il via ai lavori quanto prima. La Regione” – ha concluso – “è disponibile ad anticipare le risorse già stanziate per le opere connesse alla realizzazione della Darsena Europa”.