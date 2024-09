Home

Collesalvetti: 23enne denunciato per spaccio, sequestrati hashish e cocaina

5 Settembre 2024

Livorno 5 settembre 2024 – Collesalvetti: 23enne denunciato per spaccio, sequestrati hashish e cocaina

Nell’ambito delle operazioni di intensificazione del controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Collesalvetti hanno denunciato a piede libero un giovane di 23 anni, residente nella zona, a seguito di comportamenti sospetti che hanno attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

Grazie alla profonda conoscenza del territorio e all’intuito dei militari, è stata notata un’autovettura provenire da una zona nota per essere frequentata da tossicodipendenti. Il veicolo si è poi diretto verso un’abitazione. A quel punto, i Carabinieri hanno deciso di fermare e identificare sia il conducente dell’auto che il proprietario dell’immobile.

Il controllo del proprietario dell’immobile ha portato al ritrovamento di 70 grammi di hashish, 3 grammi di cocaina e 510 euro in contanti, presumibilmente frutto dell’attività di spaccio. Le sostanze stupefacenti sono state prontamente sequestrate, mentre il giovane è stato denunciato in stato di libertà per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione rientra in un più ampio piano di prevenzione e contrasto alla criminalità locale, con particolare attenzione ai reati legati alla droga, un problema che purtroppo continua a destare preoccupazione anche nelle piccole comunità.