Collesalvetti: 24enne si ribalta a col suo veicolo, deferito per guida in stato di ebrezza

10 Marzo 2023

Collesalvetti (Livorno)10 marzo 2023 – 24enne si ribalta a col suo veicolo, deferito per guida in stato di ebrezza

I Carabinieri intervengono a Collesalvetti per un sinistro stradale causato da un giovane di 24 anni del luogo. Il conducente ha ribaltato il proprio veicolo, causando danni a segnali stradali e veicoli parcheggiati.

Dopo le verifiche, è stato riscontrato un tasso alcolemico di 0,88 gr/l e il giovane è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno per guida in stato di ebbrezza.

Poiché l’incidente è avvenuto di notte, i Carabinieri hanno informato la Prefettura per la sanzione della sospensione della patente di guida.

