Home

Provincia

Collesalvetti

Collesalvetti: 25enne in carcere, rubò in una abitazione

Collesalvetti

23 Gennaio 2026

Collesalvetti: 25enne in carcere, rubò in una abitazione

Collesalvetti (Livorno) 23 gennaio 2026 Collesalvetti: 25enne in carcere, rubò in una abitazione

I Carabinieri della Stazione di Stagno hanno tratto in arresto una donna 25enne, di origini sarde ma domiciliata a Collesalvetti, ritenuta responsabile, a seguito di condanna, di furto in abitazione.

L’attività è scattata in esecuzione di un ordine di carcerazione, mentre la condotta risalirebbe al settembre 2021, quando l’indagata, con una complice, era stata sorpresa nei pressi di un’abitazione subito dopo averla derubata di monili d’oro a seguito di effrazione.

Gli elementi d’indagine raccolti dagli investigatori hanno portato ad una prima pronuncia del Tribunale di Livorno, divenuta poi definitiva e quindi resa esecutiva dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Livorno lo scorso 19 gennaio.

A seguito di tale ultimo provvedimento i carabinieri hanno rintracciato la donna e, dopo le formalità di rito, l’hanno condotta presso il carcere di Firenze dove dovrà scontare una pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione.