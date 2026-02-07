Home

Collesalvetti: abbandono e mancato smaltimento di veicolo, multato propietario

7 Febbraio 2026

Livorno 7 febbraio 2026

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Montenero, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio e degli illeciti ambientali, hanno contestato ad un 51enne livornese di non aver provveduto alla consegna presso un centro di raccolta autorizzato.

I Carabinieri, nel corso di un servizio di perlustrazione, hanno rinvenuto nel territorio di Collesalvetti un veicolo in evidente stato di abbandono tanto da non essere in condizioni idonee alla circolazione.

A seguito degli opportuni accertamenti, hanno riscontrato chi fosse l’intestatario del veicolo, che non aveva preso alcun accorgimento circa il suo regolare smaltimento, ed hanno proceduto ad elevare una sanzione amministrativa ammontante ad oltre 1.600 euro.