26 Ottobre 2021

Collesalvetti: Accordo Comune-Regione tutela salute dei cittadini nelle aree Sin, “Cos’è stato fatto da allora?”

Cittadini in Comune per Collesalvetti vuole risposte da Sindaco e Giunta

Collesalvetti (Livorno) 26 ottobre 2021

Il 20 gennaio 2020 la Regione Toscana pubblicava sul suo sito “Aree SIN, accordo per tutelare la salute dei cittadini“.

Su quanto scritto si poteva leggere:

L’intesa fa seguito agli esiti del V rapporto dello studio SENTIERI, “Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento”, avviato nel 2007, il cui obiettivo era, ed è, di formulare ipotesi eziologiche utili per l’interpretazione di criticità di salute in aree circoscritte altamente inquinate come i SIN.

Sulla base dei risultati del V rapporto dello studio SENTIERI, Regione Toscana, pur nella consapevolezza di alcuni limiti del rapporto, ha ritenuto che le criticità di salute che emergono dallo studio debbano essere considerate con la massima attenzione, nell’ottica della tutela e del controllo della salute della popolazione e dell’ambiente.

A questo scopo la Regione Toscana ha previsto la sottoscrizione dell’accordo, In particolare:

1- sarà migliorata l’offerta dei servizi sanitari territoriali attraverso il potenziamento delle disponibilità di visite specialistiche, della diagnostica e degli interventi di prevenzione;

2 – saranno approfonditi i dati epidemiologici riguardanti lo stato di salute della popolazione residente nei comuni delle aree SIN con studi di tipo micro-geografici;

3 – saranno approfonditi i dati storici e attuali riguardanti le esposizioni ambientali;

4 – sarà effettuato il monitoraggio costante degli interventi previsti negli Accordi di programma per la messa in sicurezza e le bonifiche;

5 – sarà svolta attività di formazione degli operatori sanitari in materia di ambiente e salute;

6 – sarà svolta attività informativa per divulgare ed agevolare l’interpretazione dei dati dello studio.

A distanza di quasi due anni dalla firma dell’accordo promosso dalla Regione con tutte le parti interessate per il monitoraggio della salute nei Siti di Interesse Nazionale toscani, tra cui ovviamente quello di Livorno-Collesalvetti. Cittadini in Comune per Collesalvetti chiede:

“Cosa è stato fatto da allora?

A che punto siamo?

Non si è più saputo niente.

“Conosciamo ormai il modus operandi, si firmano accordi, protocolli d’intesa con cronoprogrammi stringenti e poi silenzio…”

Per queste ragioni, tramite una interrogazione che sarà discussa nel consiglio comunale di giovedì prossimo; Cittadini in Comune per Collesalvetti chiede al al Sindaco e giunta di riferire sullo stato di avanzamento dell’accordo

