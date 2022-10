Home

Collesalvetti, al via i lavori di pavimentazione in pietra del Vicolo Grocco risalente al 1700

31 Ottobre 2022

Collesalvetti (Livorno) 31 ottobre 2022: al via i lavori di riqualificazione di Vicolo Grocco

Si informa la cittadinanza che dalle ore 8.00 di lunedì 31 ottobre e fino al termine dell’intervento, stimato in ottanta giorni lavorativi, sarà istituito, per la realizzazione di opere di riqualificazione, il divieto di circolazione e sosta pedonale sull’intero tracciato di Vicolo Grocco a Collesalvetti. L’accesso al tratto oggetto di chiusura sarà comunque garantito ai residenti.

Il vicolo, nato intorno al 1700, rappresentava il principale collegamento tra la fattoria medicea, collocata nell’attuale Piazza della Repubblica e la Via Emilia detta attualmente Via Roma.

Noto ai colligiani come Salita della Grotta, del Vicolo, a livello cartografico, si ritrovano tracce, già, agli inizi del 1800.

“L’avvio dei lavori – ha spiegato l’Assessore ai lavori pubblici Mila Giommetti – rappresenta un nuovo obiettivo raggiunto nella riqualificazione del nostro territorio. Un’opera importante, dal valore di circa 120.000 euro e che riconsegnerà alla frazione capoluogo una strada che ha fatto la storia del paese”.

Al fine di procedere alla riqualificazione dell’area è prevista la rimozione del manto stradale esistente e la posa in opera di una nuova pavimentazione in pietra. È previsto inoltre, l’inserimento di un elemento in acciaio con funzione di corrimano, la sostituzione dell’illuminazione esistente con nuovi pali e l’inserimento di elementi modulari per la creazione di spazi di sosta come panchine e fioriere.

“Quello di Vicolo Grocco, non sarà l’unico cantiere aperto – ha concluso Giommetti – sono in corso le asfaltature di molte vie delle nostre frazioni e sarà, a breve, realizzato un nuovo marciapiede in Via Don Sturzo a Guasticce”.

