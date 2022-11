Home

Provincia

Collesalvetti

Collesalvetti, al via la giornata dello sport con Camminiamo insieme e la giornata del veterano sportivo

Collesalvetti

18 Novembre 2022

Collesalvetti, al via la giornata dello sport con Camminiamo insieme e la giornata del veterano sportivo

Collesalvetti (Livorno) 18 novembre 2022 – Collesalvetti, al via la giornata dello sport con Camminiamo insieme e la giornata del veterano sportivo

Giornata dello #Sport 2022: appuntamento sabato 19 novembre a partire dalle ore 15.00 con “Camminiamo Insieme” e “La giornata del veterano sportivo – Atleta dell’anno”

Sarà una giornata dedicata allo sport quella organizzata dal Comune di Collesalvetti e dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport, in programma per sabato 19 novembre con partenza, alle ore 15.00, da piazza della Repubblica.

Non solo un’occasione di festa per conoscere le associazioni e le società sportive che operano sul territorio ma, anche, l’opportunità per salutare tutti gli atleti che hanno partecipato a competizioni nazionali ed internazionali ottenendo grandi risultati.

“Partiremo con una camminata – ha spiegato l’Assessore alle Associazioni Sara Paoli – e, una volta arrivati al Palazzetto dello Sport, faremo una presentazione delle realtà sportive presenti. Dopodiché, si aprirà ufficialmente la Giornata del Veterano sportivo con le premiazioni alle società e all’atleta dell’anno.

Ci sono decine di giovani del nostro territorio che, nonostante la pandemia, hanno continuato ad allenarsi anche a casa in autonomia. Vogliamo restituire loro quella libertà sottratta e valorizzare il grande lavoro di chi, con competenza e professionalità, li segue giornalmente. Sport non è solo sinonimo di benessere fisico: è attraverso di esso che impara a fare squadra, a condividere, a restare uniti per raggiungere un obiettivo”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin