Home

Provincia

Collesalvetti

Collesalvetti: Aveva un coltello a serramanico di 20 cm in auto, denunciato 38enne

Collesalvetti

22 Gennaio 2023

Collesalvetti: Aveva un coltello a serramanico di 20 cm in auto, denunciato 38enne

Collesalvetti (Livorno) 22 gennaio 2023

I carabinieri della Stazione di Collesalvetti, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale di Livorno, in linea con le direttive strategiche della Prefettura, hanno deferito in stato di libertà un 38enne campano, per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

I militari, durante un servizio di pattuglia automontata, transitando nella frazione di Nugola, hanno notato un furgone e lo hanno sottoposto a controllo. A bordo c’era un uomo che, alla vista dei militari, ha iniziato a manifestare un atteggiamento nervoso che li ha insospettiti. Poiché lo stesso risultava gravato da precedenti, lo hanno sottoposto a perquisizione e lo hanno trovato in possesso di un coltello a serramanico di lunghezza complessiva di 20 cm, con lama da 7,5 cm, posizionato al lato del sedile del conducente, immediatamente disponibile per un eventuale utilizzo. Per l’uomo è scattata la denuncia ai sensi dell’art. 4 L. 110/75, ma sono in corso ulteriori accertamenti per comprendere perché girasse armato.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin