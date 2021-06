Collesalvetti, bando “Neet” per giovani, euro 1000 di budget

Home

30 Giugno 2021

Collesalvetti (Livorno) 30 giugno 2021

Pubblicato il bando per 30 giovani ‘NEET’ (Nuove Energie Emergono dai Territori) della provincia di Livorno con UN BUDGET DI MILLE EURO E’ un progetto di gruppo per ragazze e ragazzi 18-29 anni finalizzato a realizzare progetti innovativi per la città. Le candidature sono aperte fino al 25 agosto. Successivamente si terranno i colloqui per la selezione, poi l’avvio del gruppo. L’obiettivo del progetto è promuovere azioni per contribuire alla creazione di una città che sia centro per nuove idee, per la cultura, la scienza, la produttività, lo sviluppo sociale e molto altro! Per partecipare al bando occorre iscriversi a progettoNEET@provincia.livorno .it. Tutte le informazioni sul progetto si possono scaricare dal sito www.comune.livorno.it/progetto -NEET

