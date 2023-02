Home

Provincia

Collesalvetti

Collesalvetti, Capogna (Lega) entra in consiglio comunale

Collesalvetti

26 Febbraio 2023

Collesalvetti, Capogna (Lega) entra in consiglio comunale

Collesalvetti (Livorno) 26 febbraio 2023 – Collesalvetti, Capogna (Lega) entra in consiglio comunale

Landi: auguri di buon lavoro, certo che onorerà ruolo e perseguirà bene comunità

Torna a crescere il numero degli eletti della Lega in provincia di Livorno, grazie all’ingresso nel consiglio comunale di Collesalvetti di Vito Capogna, che avverrà ufficialmente il 1° marzo prossimo, nel corso della prima seduta consiliare. Una volta entrato ufficialmente in carica, Capogna si iscriverà al gruppo della Lega, affiancando Massimo Ciacchini.

Nato in Puglia 47 anni fa Capogna è residente dal 1994 in Toscana, dove lavora alle dipendenze del Ministero della Difesa. Militante della Lega dal 2019, ricopre, assieme a Laura Petreccia, l’incarico di responsabile del dipartimento Agricoltura per la provincia di Livorno. Ruolo che lo ha visto impegnarsi a sostegno del territorio – dall’apicoltura all’emergenza idrica, dalla valorizzazione dei prodotti locali alla valorizzazione del turismo lento in ambiente naturale, alla tutela del settore vinicolo in sinergia con gli eletti della Lega in ambito nazionale e regionale.

“Temi – spiega Capogna – che sono stati e saranno al centro di molti atti e progetti finalizzati a rilanciare il nostro territorio.

Progetti che, in vista delle prossime amministrative, prenderanno corpo attraverso attività di ascolto del tessuto sociale ed economico di Collesalvetti e una puntuale attenzione alle criticità e disagi rilevati su cui porre correttivi. Mettendo l’interesse della nostra cittadina davanti a quelli di parte. Ora più che mai, dovrò rispondere coi fatti come ho sempre fatto nella vita, privata e professionale – continua Capogna – e le idee sono chiare ed esaustive ed applicabili al territorio che mi ha adottato e dato tanto, che presenta una vocazione sia agricola che industriale green”.

“In questi anni – conclude il consigliere regionale della Lega e commissario provinciale di Livorno Marco Landi – ho avuto modo più volte di confrontarmi e collaborare con Vito Capogna, apprezzandone le capacità, l’entusiasmo e la concretezza. A Vito vanno i miei auguri di buon lavoro, certo che grazie alle sue competenze, alla sua passione e all’attaccamento a Collesalvetti svolgerà al meglio il suo ruolo nell’interesse della comunità, allo stesso tempo consolidando la presenza della Lega sul territorio”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin