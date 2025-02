Collesalvetti: Chiuso il Tratto di Via Aiaccia per Rischio Idraulico

Home

8 Febbraio 2025

Collesalvetti (Livorno) 8 febbraio 2025

Collesalvetti — In seguito al prolungamento dell’allerta meteo gialla per rischio idraulico, la Protezione Civile Regionale ha deciso di mantenere attive le misure precauzionali sul territorio. La Protezione Civile del Comune di Collesalvetti ha disposto la chiusura temporanea del tratto di via Aiaccia nei pressi del torrente Ugione.

La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei cittadini, vista la possibilità di esondazioni o accumuli d’acqua causati dal maltempo in corso. Sul posto sono stati installati cartelli di avviso per segnalare la chiusura e monitorare la situazione idraulica.

Le autorità invitano la cittadinanza a prestare attenzione e a limitare gli spostamenti nelle aree potenzialmente a rischio. L’allerta meteo rimarrà in vigore fino a nuove disposizioni.