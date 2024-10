Home

Provincia

Collesalvetti

Collesalvetti, chiuso locale teatro di una rissa

Collesalvetti

12 Ottobre 2024

Collesalvetti, chiuso locale teatro di una rissa

Collesalvetti (Livorno) 12 ottobre 2024 – Collesalvetti, chiuso locale teatro di una rissa

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, al termine di un’indagine che ha portato, qualche giorno fa, alla denuncia in stato di libertà di 4 persone per rissa, hanno notificato al titolare di un noto locale di Collesalvetti il provvedimento del Questore di Livorno che ne dispone la chiusura, con sospensione dell’attività per 7 giorni.

Già in passato la movida che si alimentava all’interno e attorno al locale aveva reso necessari vari interventi delle forze di polizia ed in tali occasioni erano state rilevate criticità sotto vari profili per musica ad alto volume e per aver riscontrato nelle vicinanze spaccio di stupefacenti. Più recentemente vi era stata una rissa, culminata con un accoltellamento, conseguente a screzi originatisi all’interno del locale, ove peraltro è emerso essere stato violato più volte nel corso degli anni anche il divieto di somministrare alcool a minori. L’ultimo intervento in ordine di tempo è stato quello dei carabinieri di Collesalvetti per un’ennesima rissa tra giovani, alterati dall’alcool, nel corso della quale sarebbero volati tavoli e sedie, che né il gestore del locale né alcuno dei dipendenti avrebbe tentato quantomeno di arginare, anche solo richiedendo l’intervento del 112.

Quest’ultimo grave fatto, unito alle molteplici altre segnalazioni nei confronti del suddetto locale, ha determinato gli investigatori dell’Arma a portare il tutto all’attenzione dell’Autorità di PS competente ed a richiedere la chiusura del locale ai sensi dell’art. 100 del TULPS. Il Questore di Livorno ha valutato la documentazione prodotta e la gravità di tutti gli episodi. Al termine dell’istruttoria da parte del competente ufficio questurile, ritenendo gli elementi molto gravi per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato emesso provvedimento di chiusura per 7 giorni.

Collesalvetti, chiuso locale teatro di una rissa