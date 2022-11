Home

24 Novembre 2022

Collesalvetti Civica esce dalla maggioranza

Collesalvetti (Livorno) 24 novembre 2022

Collesalvetti Civica annuncia oggi la sua uscita dalla maggioranza del Comune di Collesalvetti.

Questa scelta a lungo ponderata era ormai inevitabile, frutto di un clima insostenibile che ha creato molte 𝙘𝙧𝙚𝙥𝙚.

Nel corso dei mesi siamo stati progressivamente esclusi e isolati nella nostra azione, ed è mancato qualsiasi tipo di coinvolgimento in ogni scelta o progetto.

In pratica, quello con la maggioranza Pd e M5S era diventato per noi un “non-rapporto”:

oltre a divergenze sempre più ampie che ci hanno allontanato, ormai eravamo sistematicamente ignorati per ogni passaggio e ogni scelta e, spesso, nemmeno informati.

Questo, sommato a una totale assenza di coordinamento e a un generale senso di degrado che si respira in ogni angolo del Comune, ci ha costretto a uscire dalla maggioranza.

Da oggi rivendichiamo la nostra autonomia e libertà

La nostra non sarà una becera opposizione quanto una ferma e costruttiva proposizione politica: noi continueremo a lavorare per realizzare il programma che avevamo presentato in maniera condivisa nella scorsa campagna elettorale, curando sempre e solo l’interesse dei nostri concittadini.

Proprio per questo inizieremo quindi a lavorare da subito ad un percorso, aperto a tutti i soggetti esistenti o che nasceranno, che vogliono impegnarsi per un progetto civico imperniato sulla partecipazione, sulla tutela e promozione dell’ambiente e del territorio, sul sostegno alla cultura e allo sport, ad una maggiore attenzione ai più fragili e alla cura del bene pubblico.

