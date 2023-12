Home

18 Dicembre 2023

Collesalvetti (Livorno) 19 dicembre 2023 – Collesalvetti, denunciato livornese per guida in stato di ebrezza

I carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi a finalizzati alla prevenzione della criminalità diffusa e della c.d. mala movida, nel trascorso fine settimana hanno eseguito un servizio coordinato a largo raggio, con l’impiego di diverse pattuglie anche in abiti civili.

All’esito del servizio, i militari del NORM di Livorno hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un un 25enne livornese che è stato sorpreso in via Bologna alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l, per lui è scattato altresì l’immediato ritiro della patente.

