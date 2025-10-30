Home

Provincia

Collesalvetti

Collesalvetti: dipendente in nero e irregolarità amministrative, sospesa attività

Collesalvetti

30 Ottobre 2025

Collesalvetti: dipendente in nero e irregolarità amministrative, sospesa attività

Collesalvetti (Livorno) 30 ottobre 2025 Collesalvetti: dipendente in nero e irregolarità amministrative, sospesa attività

Prosegue in tutta la provincia di Livorno la campagna di controlli dell’Arma dei Carabinieri per contrastare il lavoro sommerso e garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare in ottica di prevenzione degli incidenti e degli infortuni sul lavoro.

I controlli sono rivolti ad ogni settore produttivo e sono svolti dalle Stazioni Carabinieri in stretto coordinamento con i colleghi del NIL – Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno.

In questo quadro sono stati effettuati dei controlli dal comparto di specialità dell’Arma unitamente ai militari della Stazione di Stagno ad alcune imprese commerciali di Collesalvetti, elevando sanzioni a carico della titolare di un esercizio autorizzato a somministrare alimenti.

Dalle verifiche di settore svolte sono state accertate, oltre a delle irregolarità di rilevo amministrativo concernenti la sicurezza sul lavoro (mancata redazione DVR e mancata formazione dei lavoratori), anche violazioni la cui gravità ha determinato la sospensione dell’attività imprenditoriale sino ad avvenuti adempimenti in sanatoria delle mancanze emerse.

In particolare, all’atto dell’accesso, i Carabinieri hanno riscontrato che un lavoratore su tre – pari al 33% dei dipendenti presenti al momento dell’accesso – è risultato privo di regolare contratto di lavoro risultando di fatto “in nero”.

Nel corso delle operazioni i Carabinieri hanno informato le Autorità competenti ed elevato sanzioni per quasi 9.000 euro.