Home

Provincia

Collesalvetti

Collesalvetti, Eroi nell’incuria e nell’abbandono: “la maestà del luogo non è sentita dalle amministrazioni comunali”

Collesalvetti

27 Settembre 2023

Collesalvetti, Eroi nell’incuria e nell’abbandono: “la maestà del luogo non è sentita dalle amministrazioni comunali”

Collesalvetti 27 settembre 2023 – Collesalvetti, Eroi nell’incuria e nell’abbandono: “la maestà del luogo non è sentita dalle amministrazioni comunali”

La scalinata monumentale di Collesalvetti, che conduce al monumento ai caduti della prima guerra mondiale, è uno dei simboli della cittadina livornese. La realizzazione del Monumento, pensato per commemorare i Caduti della Grande Guerra, iniziò probabilmente nel 1920 e si concluse nel 1925. In quell’anno, il Comune guidato dal podestà Gino Lavelli de Capitani organizzò l’inaugurazione che avvenne il 18 ottobre, alla presenza del Re Vittorio Emanuele III, del Cardinal Maffi di Pisa e di altre autorità civili e militari.

La scalinata è composta da 100 gradini in pietra, su cui sono incisi i nomi dei 150 eroi colligiani che sacrificarono la loro vita per la Patria.

Ai lati della scalinata, sui muri di contenimento, sono presenti graffiti realizzati dall’artista Celesia di Vegliasco. Tali graffiti riproducono corone di alloro, intese non come simbolo funebre, bensì come volontà di glorificare la memoria dei nostri soldati. All’interno delle corone, le scritte ricordano le battaglie della Grande Guerra. Le corone sono intervallate da motivi floreali, secondo uno stile dell’epoca.

In cima alla scalinata, il monumento ai caduti, opera dello scultore Giuseppe Graziosi, un obelisco con un’aquila; alla base dell’obelisco, sulle quattro facciate troviamo altrettante iscrizioni del poeta Bertocchi e sotto la facciata anteriore campeggia un’iscrizione bronzea del Generale Armando Diaz

La scalinata monumentale è un’opera di grande valore artistico e storico; testimonia il rispetto e la gratitudine della comunità di Collesalvetti verso i suoi figli caduti in guerra. Tuttavia, oggi la scalinata versa in uno stato di degrado e abbandono, che ne compromette la bellezza e la dignità. Molti nomi scritti sulle pietre sono illeggibili, a causa dell’erosione. Le pareti laterali di contenimento decorate sono rovinate e illeggibili se non in alcuni punti, a causa di incuria.

Nonostante la situazione di degrado sia visibile all’occhio di tutti e soprattutto del Comune dal momento che ha a due passi dal monumento ha la sua sede; ad oggi il Comune e le varie amministrazioni susseguitesi non sono ancora intervenute per restaurare e valorizzare la scalinata monumentale.

Nel frattempo, la scalinata monumentale continua a decadere, sotto gli occhi indifferenti delle amministrazioni comunali che si sono susseguite negli anni.

La scalinata monumentale merita più rispetto e più attenzione da parte delle istituzioni e dei cittadini. Come recita una scritta ai piedi della scalinata: “La maestà solenne del luogo non è veduta per gli occhi se prima non è sentita nel cuore”. “È possibile quindi che le amministrazioni comunali di Collesalvetti che si sono susseguite non sentendola nel cuore ormai non la guardano più anche se a due passi dal municipio?”.

È tempo di riscoprire il valore della scalinata monumentale, come memoria storica e come patrimonio culturale da salvaguardare e da tramandare alle future generazioni.

Per approfondire la storia della scalinata monumentale di Collesalvetti si può consultare il sito Pietre della memoria.

Lo stato della Scalinata Monumentale ai Caduti di Collesalvetti

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin