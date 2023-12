Home

Collesalvetti, escono dalla discoteca con droga, due giovani segnalati alla prefettura

19 Dicembre 2023

I carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi a finalizzati alla prevenzione della criminalità diffusa e della c.d. mala movida, nel trascorso fine settimana hanno eseguito un servizio coordinato a largo raggio, con l’impiego di diverse pattuglie anche in abiti civili.

I carabinieri della Stazione di Collesalvetti dopo un controllo avvenuto nei pressi di una discoteca di Collesalvetti, hanno segnalato ai competenti uffici della Prefettura due studenti 20enni, residenti in Versilia, quali assuntori di stupefacenti per uso non terapeutico. I due sono stati controllati all’uscita del locale e sorpresi con 13 grammi di hashish.

