8 Settembre 2021

Collesalvetti, evita un animale sulla Fi-Pi-Li e finisce contro il guardrail

Collesalvetti (Livorno) 8 settembre 2021

Questa notte poco dopo la mezzanotte, un uomo alla guida della sua automobile, mentre stava percorrendo la Firenze – Pisa – Livorno ha avuto un incidente per evitare un animale.

L’uomo di circa 50 si è accorto all’ultimo momento di un animale che stava attraversando la Fi-Pi-Li, per evitarlo ha fatto una brusca sterzata ed è finito con il suo mezzo contro il guardrail all’altezza di Collesalvetti

Sul posto i volontari dell’SVS con il medico del 118 inviati dal numero unico di emergenza 112.

Fortunatamente per il 50enne non c’è stato bisogno del trasporto in ospedale

