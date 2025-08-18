Home

Collesalvetti, Furgone e autocarro in stato di abbandono: denuncia e multa per il proprietario

18 Agosto 2025

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Livorno, nel corso di attività di controllo del territorio per il contrasto degli illeciti ambientali, ha sanzionato un ultrasessantenne della zona, per aver lasciato un autocarro in evidente stato di abbandono.

I militari, nel corso di alcuni servizi di perlustrazione nell’area industriale del comune di Collesalvetti, hanno rinvenuto due mezzi, autocarro di massa superiore a 3,5 t e un furgone di massa inferiore a 3,5 t, entrambi in evidente stato di abbandono tanto da non renderli in condizioni idonee alla circolazione.

Dagli accertamenti hanno riscontrato che attesa la non utilizzabilità dei veicoli, gli stessi non sarebbero poi stati regolarmente smaltiti come previsto dalla legge di settore. In particolare detta normativa di settore prevede infatti, che i veicoli fuori uso debbano essere consegnati ad un apposito centro di demolizione oppure ad un concessionario che intenda accettarli.

Pertanto, al termine delle rituali operazioni di istruttoria, accertamento e riscontro dei fatti, i Carabinieri, per il mezzo con massa sopra i 3,5 t hanno denunciato a piede libero il trasgressore, legale rappresentante della persona giuridica proprietaria del mezzo, per abbandono di rifiuti pericolosi e non pericolosi in conseguenza del mancato conferimento presso un centro di smaltimento. Invece, con riferimento al furgone con massa inferiore ai 3,5 t, hanno elevato una sanzione amministrativa ammontante ad euro 1.667.