Collesalvetti, già oltre 1200 firme per la petizione sul 118

17 novembre 2018

Mantenimento del medico a bordo delle ambulanze a Collesalvetti: ampia adesione alla petizione lanciata dal Comune. Sorpassate le 1200 firme

Collesalvetti – La petizione lanciata dalla Giunta Municipale di Collesalvetti per dire no al progetto di riorganizzazione del trasporto sanitario di emergenza urgenza lanciato dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest, sta riscuotendo una grandissima adesione. Nei primi quattro giorni infatti sono state già raccolte oltre mille firme.

L’Amministrazione Comunale con questa petizione intende rafforzare la propria contrarietà al progetto di riorganizzazione che prevede, in prima battuta, lo spostamento – durante il periodo estivo – dell’Ambulanza medicalizzata con medico a bordo da Collesalvetti e Livorno Sud, garantendo sul territorio colligiano la sola figura infermieristica professionale.

Se ciò fosse realizzato, poiché dagli Enti competenti non sono pervenute risposte alle questioni sollevate dal Comune, ci sarebbero ricadute in termine di forti disservizi nel territorio comunale e non solo.

Il Sindaco Bacci infatti, al fine di sensibilizzare il più possibile anche le comunità limitrofe ha fin da subito coinvolto i Comuni di Fauglia, Orciano Pisano e Crespina Lorenzana ai quali hanno fatto seguito l’interessamento formale da parte di quello di Santa Luce e Castellina Marittima.

“Rimarremo in prima fila – ha dichiarato il Sindaco Lorenzo Bacci – per evitare che si concretizzi questa ipotesi. Non è una questione politica – ha aggiunto Bacci – perché in questo caso parliamo della salute e sicurezza dei cittadini e così come abbiamo fatto anche in passato, continueremo a mettere in campo ogni misura possibile per portare avanti la nostra battaglia”

E’ possibile aderire alla petizione firmando presso:

Comune di Collesalvetti – Ufficio URP (Palazzo Comunale, Piazza della Repubblica 32) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il giovedì dalle 15 alle 17 e il primo e terzo sabato del mese dalle 9 alle 12

Sportello Anagrafe di Stagno – il lunedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 15 alle 18.

Bottega della Salute di Colognole – il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 11.30

E’ inoltre possibile firmare presso la sede della Pubblica Assistenza di Collesalvetti, Misericordia di Vicarello, Polisportiva di Vicarello, Avis ed Auser di Collesalvetti.

E’ infine possibile aderire on line collegandosi alla piattaforma change.org oppure attraverso il sito istituzionale del Comune di Collesalvetti www.comune.collesalvetti.li.it