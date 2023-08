Home

30 Agosto 2023

Collesalvetti, i carabinieri domano le fiamme in un appartamento

Collesalvetti (Livorno) 30 agosto 2023

Sarebbe potuta finire molto male se i Carabinieri della Stazione di Collesalvetti non fossero prontamente intervenuti per un principio di incendio sviluppatosi in un’abitazione.

A dare l’allarme è stato il Comandante della Stazione che, in quel momento fuori servizio, ha notato del fumo provenire da un’abitazione adiacente alla caserma, vuota per la momentanea assenza della proprietaria.

I militari presenti in caserma in quel momento si sono precipitati nell’appartamento e sono riusciti a domare le fiamme, evitando che si propagassero in maniera incontrollata.

Allertati dai Carabinieri, sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco che, sulla scorta dei primi elementi raccolti, hanno ricondotto l’episodio ad un evento accidentale dovuto ad un corto circuito elettrico.

