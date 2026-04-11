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Collesalvetti, i servizi della Casa di Comunità in via Picchi

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11 Aprile 2026

Collesalvetti, i servizi della Casa di Comunità in via Picchi

Collesalvetti, 11 aprile 2026 –

Come funziona la CdC Collesalvetti di via Picchi. La struttura è aperta dal lunedì al sabato per 12 ore giornaliere, con presenza medica dalle 8 alle 20 assicurata prioritariamente dai medici del ruolo unico di assistenza primaria.

Nella giornata di sabato la presenza medica integra anche le funzioni di continuità assistenziale (ex guardia medica), servizio che sarà quindi svolto nella nuova sede di via Picchi nei giorni prefestivi, festivi infrasettimanali e nei sabati, con accesso sia tramite il numero europeo 116117 sia direttamente.

Dalle 20 del sabato alle 8 del lunedì mattina, la Continuità assistenziale continuerà invece ad essere garantita presso la sede di via Don Bosco, con accesso previo contatto telefonico al 116117.

Il modello organizzativo prevede inoltre una presenza infermieristica sulle 12 ore, con attività in sede per almeno 6 ore e collegamento funzionale per le restanti con la Casa della Comunità Hub Livorno Est.

I servizi Cup e Anagrafe saranno disponibili la mattina, mentre il Punto unico di accesso (PUA) di primo livello sarà attivo nella fascia oraria 10-20, con funzioni di accoglienza, orientamento e presa in carico dei cittadini. Previsto anche il collegamento con i servizi sociali per la gestione dei bisogni complessi.

Tra le novità, l’estensione dell’attività di prelievo dal lunedì al venerdì, l’attivazione delle prestazioni infermieristiche dal lunedì al sabato e la programmazione delle attività IFeC anche la domenica mattina. Già presenti inoltre attività specialistiche, con ulteriori implementazioni previste nei prossimi mesi.