25 Gennaio 2023

Collesalvetti (Livorno) 25 gennaio 2023 – Collesalvetti, i vigili del fuoco intervengono per una struttura prefabbricata in fiamme

Nel pomeriggio di oggi alle 16.37 i vigili del fuoco di Livorno sono intervenuti in via dell’artigianato a Collesalvetti dove una struttura prefabbricata è stata coinvolta da un incendio.

L’intervento dei vigili del fuoco ha impedito l’estendersi delle fiamme ai fabbricati adiacenti.

Sono in corso le indagini per stabilire le cause, sul posto anche personale dei carabinieri.

