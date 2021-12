Collesalvetti, il cartellone delle iniziative natalizie. Domenica 5 il primo evento

Home

4 Dicembre 2021

Collesalvetti (Livorno) 4 dicembre 2021

al via da , 5 Dicembre, ViviComune#Cult

Un itinerario di eventi: dai canti della tradizione natalizia, all’artigianato, dalle proiezioni in biblioteca, alla scoperta di nuovi libri, tra una foto con Babbo Natale ed un viaggio nel tempo, accompagnati dalle parole di Dante, dalle note di Vivaldi e di Andrew Lloyd Webber.

“ViviComune#Cult” è la rassegna di eventi natalizi che vedrà come protagoniste le frazioni di Collesalvetti, Vicarello e Stagno con suoni, colori e fiocchi di neve, pronti a stupire grandi e piccini.

Il cartellone, che raccoglie gli eventi organizzati dal Comune di Collesalvetti in collaborazione con la Scuola di Musica “Clara Schumann” e l’Associazione “A.Modigliani” e tutti gli eventi che, invece, sono stati realizzati dalle Pro Loco del territorio, dall’Associazione Commercianti Colle Alto, dalla Pubblica Assistenza di Collesalvetti e dai Commercianti di Via Roma, si aprirà Domenica 5 Dicembre, a Collesalvetti, con “Aspettando il Natale 2021”. Parallelamente ai mercatini che si svolgeranno in Piazza della Repubblica, Vicolo Grocco e Via Umberto I°, all’interno della Biblioteca Comunale “Chiara Cataldi” sarà proiettato “Wolfwolkers – il popolo dei lupi”.

Il celebre film di Tomm Moore e Ross Stewart sarà nuovamente proiettato Mercoledì 8 in occasione dei mercatini che avranno luogo in Via Roma.

Giovedì 9 invece, alle ore 17, alla Biblioteca comunale “Chiara Cataldi”, sarà presentato il libro “Vuoti a perdere” di Claudia Mantellassi. Oltre all’autrice, saranno presenti Antonio Celano e Valeria Cappelletti; le letture infine, saranno curate da Edoardo Bacchelli.

Mercatini e spettacoli, andranno in scena anche a Stagno, Sabato 11 e Domenica 12, mentre, Domenica 19, sarà la volta di via Galilei a Vicarello a cui si aggiunge l’appuntamento delle ore 21.00 alla Chiesa di S.Jacopo, con “Le 4 Stagioni” di Antonio Vivaldi.

Il Coro “Springtime”, diretto da Cristiano Grasso, sarà il protagonista del pomeriggio di Mercoledì 22 Dicembre: dalle ore 18.00, in piazza 30 novembre a Stagno, infatti, sarà “Christmas songs”. Special guest: Alex Mastromarino & friends.

Il teatro parrocchiale di Vicarello ospiterà, alle ore 21.30 di Giovedì 23 Dicembre, “Lectura Dantis” di Simon Domenico Migliorini e ambiente sonoro di David Dainelli.

Infine, Sabato 1 Gennaio, alle ore 18.00, alla Sala Spettacolo “Dino Formichini” di Collesalvetti, sulle note di “Jesus Christ Superstar” (Produzione Associazione Todo Modo), appuntamento con il tradizionale Concerto di Capodanno.

A partire da Domenica 5 e fino a Venerdì 31 Dicembre sarà possibile regalare un libro in prestito grazie all’iniziativa promossa dalla Biblioteca Comunale “Chiara Cataldi” che resterà aperta lunedi’, mercoledì e venerdì h. 9.00 – 12.30/ martedì e giovedì h. 15.00 – 18.30. Nelle giornate di domenica 5 e mercoledì 8 l’orario di apertura sarà dalle 15.00 alle ore 19.00.

Da Mercoledì 8 Dicembre a Giovedì 6 Gennaio infine, con la collaborazione delle Pro Loco del territorio, torna #illuminatale, il contest natalizio giunto alla seconda edizione, con scatti natalizi da votare sulla pagina facebook dedicata.

Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito ad eccezione del Concerto di Capodanno. L’accesso agli eventi è contingentato nel rispetto delle vigenti norme in materia di contrasto e prevenzione del contagio da Covid 19.

