9 Agosto 2024

Collesalvetti (Livorno) 9 agosto 2024 – Collesalvetti, il Comune cerca giovani per il servizio civile universale

Il Comune di Collesalvetti cerca due giovani dai 18 ai 28 anni che svolgano il servizio civile universale, da inserire nel progetto “@accedo in Comune”, sportelli al cittadino per facilitare i servizi comunali e sociosanitari on line.

Il progetto prevede un impegno di 25 ore settimanali articolate su 5 giorni, per 12 mesi.

Ai giovani in servizio sarà corrisposto un assegno mensile pari a 507,30 euro.

Il bando scade alle ore 14 del 26 settembre 2024.

“Il Comune di Collesalvetti aderisce al servizio civile universale riconoscendo il valore formativo di questa esperienza per i giovani – afferma Sara Paoli sindaca di Collesalvetti –Si tratta infatti di un’occasione formativa interessante, che dura un anno e che consente di acquisire delle competenze da spendere in futuro nel mercato del lavoro.”

Possono presentare la propria candidatura i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni (29 non ancora compiuti) cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia (anche se hanno già svolto il Servizio Civile Regionale. La domanda di partecipazione può essere presentata per un solo progetto. Non può presentare domanda chi ha già svolto attività di servizio civile nazionale, e chi abbia in corso o abbia avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita con l’ente che realizza il progetto.

https://domandaonline. serviziocivile.it La domanda di partecipazione va indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL è necessaria lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

serviziocivile@ancitoscana.it Info: Anci Toscana 055 2477490 –