Collesalvetti: il PD organizza 6 incontri pubblici nelle frazioni

Collesalvetti

30 Agosto 2021

L’Unione Comunale e i Circoli del PD di Collesalvetti hanno programmato sei incontri pubblici nelle varie frazioni sull’attività dell’amministrazione comunale.

In particolare il confronto con i cittadini consentirà di presentare il lavoro svolto e quello in corso, oltre a raccogliere idee e proposte per arricchire le attività future nella seconda parte del mandato.

Parteciperanno il Sindaco, gli assessori comunali ed il gruppo PD.