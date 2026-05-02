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Collesalvetti, il sindaco Sara Paoli su dimissioni consigliere comunale Marco Barsacchi (PD)

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2 Maggio 2026

Collesalvetti, il sindaco Sara Paoli su dimissioni consigliere comunale Marco Barsacchi (PD)

Collesalvetti (Livorno) 2 maggio 2026 Collesalvetti, il sindaco Sara Paoli su dimissioni consigliere comunale Marco Barsacchi (PD)

In merito alle dimissioni del consigliere di maggioranza Marco Barsacchi, formalmente protocollate nel pomeriggio di oggi, a seguito dell’intervento svolto in Consiglio comunale sulle gestioni degli impianti sportivi, mi sento di chiarire con fermezza quanto accaduto.

Nel corso dell’intervento sono state pronunciate dal consigliere affermazioni non veritiere, accompagnate da un linguaggio inappropriato per un contesto istituzionale. Si tratta di dichiarazioni prive di fondamento, che rischiano di gettare discredito – senza alcuna base concreta – su attività amministrative e gestionali portate avanti negli anni con correttezza, trasparenza e nel pieno rispetto delle procedure.

Le dimissioni rassegnate dal consigliere rappresentano un atto conseguente e doveroso, che evidenzia la presa di coscienza di un errore personale, maturato anche a fronte di una non adeguata conoscenza dei fatti. Un gesto che, pur nella gravità dell’accaduto, costituisce un’assunzione di responsabilità che riconosco e apprezzo.

In qualità di Sindaca, ho ritenuto di accettarle senza esitazione: non solo perché i fatti riportati non corrispondono al vero, ma anche perché è necessario ribadire con chiarezza che tutte le procedure relative alla gestione degli impianti sportivi sono state svolte nella piena trasparenza amministrativa.

Quanto accaduto rappresenta quindi un episodio personale, che non può e non deve mettere in discussione l’operato corretto delle istituzioni, né il lavoro svolto da amministratori, dipendenti comunali e realtà sportive che, negli anni, hanno garantito servizi fondamentali alla comunità.

Ribadisco con fermezza la piena legittimità e correttezza dell’operato di chi ha amministrato in passato, così come l’impegno di chi oggi continua a lavorare con serietà e responsabilità per il territorio.

In questi due anni di mandato stiamo portando avanti un lavoro concreto sulla gestione degli impianti sportivi, riconoscendo allo sport un ruolo centrale per la qualità della vita della nostra comunità. Ed è su questa linea che continueremo, senza farci distrarre da polemiche strumentali e prive di fondamento.

L’Amministrazione comunale e il gruppo politico di maggioranza prosegue il proprio lavoro con determinazione, nel rispetto delle istituzioni e dei cittadini.

Sara Paoli