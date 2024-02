Home

Provincia

Collesalvetti

Collesalvetti, individuata una ditta responsabile di gestione illegale di rifiuti

Collesalvetti

6 Febbraio 2024

Collesalvetti, individuata una ditta responsabile di gestione illegale di rifiuti

Collesalvetti (Livorno) 6 febbraio 2024 – Collesalvetti, individuata una ditta responsabile di gestione illegale di rifiuti

I Carabinieri Forestali del NIPAAF – Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Livorno, nell’ambito delle costanti attività per la tutela dell’ambiente e la corretta gestione del ciclo dei rifiuti, al termine di accertamenti svolti a Collesalvetti, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno un 40enne, legale rappresentante di un’autofficina, in quanto ritenuto responsabile di deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Nell’area di pertinenza dell’attività, ovvero sia all’interno del locale officina che nel piazzale esterno, erano depositati e accumulati da tempo innumerevoli rifiuti di varia tipologia (speciali, non pericolosi e pericolosi), senza alcun accorgimento circa il loro regolare stoccaggio, così come previsto dalla normativa di settore. Erano presenti, inoltre, evidenti tracce di sversamenti di oli e liquidi pericolosi su tutta la pavimentazione. I militari hanno quindi proceduto al sequestro preventivo di tutta l’area.

I controlli dei Carabinieri Forestali, anche in collaborazione con i colleghi del Comando Provinciale di Livorno, continueranno su tutto il territorio per prevenire e contrastare reati ai danni dell’ambiente.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin