21 Ottobre 2022

Collesalvetti, intitolato a Mario Giusti il parco pubblico di via Grandi

Collesalvetti (Livorno) 21 ottobre 2022

Scrittore per l’infanzia, pedagogo, grande maestro di vita: da questa mattina, il Professor Mario Giusti potrà essere ricordato in un luogo dove i più giovani si ritrovano per divertirsi, o, più semplicemente, per stare insieme.

A lui, nato nel 1902 e scomparso nel 2000 dopo aver insegnato per oltre quarant’anni ed aver ricoperto anche il ruolo di assessore nel Comune di Collesalvetti, è stato intitolato il parco pubblico di via Grandi.

“Una giornata di sole e di allegria – ha dichiarato il Sindaco Adelio Antolini – dove ad essere protagonisti sono stati gli alunni e le alunne della Scuola Primaria “Nazario Sauro” di Collesalvetti che hanno interpretato poesie, cantato la canzone dei numeri, recitato indovinelli e simulato giochi che mi hanno fatto tornare in mente ricordi della mia infanzia. È nostro compito salvaguardare i bambini attraverso l’educazione e la condivisione, aiutando le nuove generazioni a credere nei sogni e a costruire la realtà”.

Dalle magiche note della flautista dell’Associazione Musicale “Modigliani” Rieko Okuma, passando per staccia buratta, ninna nanna coscine di pollo, fino ad arrivare a mano ruota e giro tondo, grandi e piccini hanno ricordato Mario Giusti, i suoi libri noti in tutti il mondo e la sua grande sensibilità.

L’evento ha visto la partecipazione dell’Assessore alla Cultura Adriana Ciurli che ha colto l’occasione per salutare la cittadinanza, della consigliera comunale Florida Mariottini e del Parroco di Collesalvetti Don Alessandro Pierotti che ha benedetto la nuova targa posizionata all’ingresso del parco.

La mattina si è conclusa sulle note dell’Inno d’Italia e con la consegna alle classi intervenute dei palloncini bianchi, simbolo di speranza, pace e libertà.

