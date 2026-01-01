Home

Provincia

Collesalvetti

Collesalvetti, Legionella nella scuola di via della Colmata debellata dopo bonifiche USL

Collesalvetti

1 Gennaio 2026

Collesalvetti, Legionella nella scuola di via della Colmata debellata dopo bonifiche USL

Collesalvetti, 31 dicembre 2025 Collesalvetti, Legionella nella scuola di via della Colmata debellata dopo bonifiche USL

L’Azienda USL Toscana Nord Ovest ha ufficialmente comunicato l’assenza di legionella all’interno della scuola dell’infanzia di Via Colmata. L’esito negativo, emerso dall’ultimo campionamento effettuato, certifica il ripristino delle condizioni di sicurezza sanitaria del plesso dopo un periodo di monitoraggio intensivo.

“Il risultato – ha dichiarato la sindaca di Collesalvetti Sara Paoli – è frutto di un lungo e scrupoloso lavoro, portato avanti nel corso di molti mesi, che ha visto la realizzazione di interventi di bonifica completi e ripetuti sull’intero impianto, accompagnati da monitoraggi e controlli costanti, nel pieno rispetto dei protocolli sanitari e delle indicazioni delle autorità competenti.

Le analisi più recenti hanno finalmente dato esito negativo, confermando che la criticità è stata superata e che le condizioni di sicurezza sanitaria sono ora pienamente ristabilite.

La certificazione dell’avvenuta risoluzione della criticità consente ora, in raccordo con la Dirigente scolastica, di avviare le necessarie valutazioni organizzative per il rientro degli alunni della scuola ex Castello nella sede di via della Colmata. Si tratta di un’ottima notizia di fine anno, che consente di guardare con fiducia alle prossime settimane”.

“Affrontare l’eradicazione del batterio – ha aggiunto l’assessore al patrimonio scolastico Daniele Rossi – non è stato un percorso semplice e ha richiesto il coinvolgimento di competenze esterne specializzate che hanno supportato l’ente comunale in ogni fase. Desidero ringraziare profondamente tutti i soggetti coinvolti, dalle autorità competenti alla ASL, passando per il personale scolastico. Un ringraziamento speciale va alle famiglie per la pazienza dimostrata, ribadendo che la tutela della salute dei bambini resta una priorità assoluta”.