Collesalvetti: oggi fiera paesana, appuntamento con "Dante in piazza"

Collesalvetti

7 Settembre 2021

Collesalvetti: oggi fiera paesana, appuntamento con “Dante in piazza”

Livorno 7 settembre 2021

Collesalvetti, Fiera Paesana: alle 18.30 appuntamento con “Dante in Piazza”

La tradizione degli stornellatori toscani farà tappa in Piazza della Repubblica a Collesalvetti, domani, Martedì 7 Settembre, in occasione dell’Antica Fiera Paesana.

Alle 18.30, infatti, Mauro Chechi e Francesco Burroni presenteranno “In Viaggio con Dante”, uno spettacolo di improvvisazione teatrale e poetica, basato su poesie, ballate, ottave, terzine e stornelli che prevede il coinvolgimento del pubblico chiamato ad interagire e a diventare a sua volta coprotagonista dell’inedita trama.

Dunque, un vero e proprio viaggio alla riscoperta del sommo poeta e, soprattutto, di un’opera immortale, resa attuale dall’intreccio tra cultura e divertimento.

Info e prenotazioni:

biblioteca@comune.collesalvett i.li.it

0586-980251/252 (martedì mattina 7 Settembre 2021 h. 9.00 -12.30)

Si ricorda che per l’utilizzo delle sedie predisposte sarà richiesto il Green Pass.

