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Collesalvetti, oltre 1500 persone per la XXI Camminata della Pace

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27 Aprile 2026

Collesalvetti, oltre 1500 persone per la XXI Camminata della Pace

Collesalvetti (Livorno) 27 aprile 2026 Collesalvetti, oltre 1500 persone per la XXI Camminata della Pace

Oltre 1500 persone hanno colorato i sentieri del nostro territorio in occasione della ventunesima edizione della Camminata della Pace. L’evento, organizzato dal Comune di Collesalvetti con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Livorno, si è confermato un appuntamento imprescindibile per la comunità, unendo giovani, anziani e tantissimi bambini in un’unica marcia verso la consapevolezza e la memoria.

La giornata ha preso il via dall’Area Polivalente di Colognole. Al taglio del nastro, il ritmo coinvolgente di “Bella Ciao” ha dato il passo ai partecipanti, trasformando la passeggiata in un “fiume umano” diretto verso le storiche sorgenti dell’acquedotto leopoldino.

Lungo il tragitto, la marcia ha fatto tappa per una solenne commemorazione presso il Monumento ai Caduti. L’area, simbolo della nostra storia, è stata restituita al pieno decoro grazie all’intervento della sezione A.N.P.I. “Vacro Giusti”, che lo scorso anno ne ha curato la ristrutturazione e la manutenzione, permettendo oggi alla comunità di onorare il ricordo dei caduti in un luogo rigenerato e dignitoso.

Grazie alla collaborazione di Asa Spa, i partecipanti hanno potuto godere di uno spettacolo raro: l’apertura di uno dei “casotti” dell’acquedotto, che ha permesso di ammirare l’acqua scorrere sotto le imponenti cupole.

Ad accogliere i camminatori è stata l’ Associazione “Il Gabbiano”, che ha messo in scena una rappresentazione teatrale di forte impatto emotivo legata al territorio, rievocando un agguato fascista ai danni di un abitante locale. La veridicità e l’accuratezza della ricostruzione storica sono state rese possibili dal prezioso lavoro di Stefania Menicagli, Presidente del Consiglio di Frazione.

Nel pomeriggio infine, spazio alla musica con le allieve e gli allievi dell’Accademia Musicale Collesalvetti e il concerto dei Faber Quartet che, attraverso arrangiamenti originali, ha condotto il pubblico nel mondo sospeso tra immaginario e realtà del grande cantautore genovese, permettendo di rivivere quella sospensione del tempo che solo la grande poesia sa regalare.

“Oggi – ha sottolineato la sindaca Sara Paoli – non abbiamo solo camminato tra i boschi, abbiamo ripercorso le tracce della nostra identità. Essere qui in 1500 significa ribadire che l’antifascismo e la libertà non sono concetti astratti, ma radici che vanno innaffiate ogni giorno con la partecipazione. La bellezza del camminare insieme risiede nel riassaporare ciò che ci appartiene, onorando il sacrificio di chi si è battuto per la nostra libertà. Solo attraverso il dialogo e il confronto possiamo costruire un futuro di pace”.

“La riuscita di questa giornata – ha concluso l’assessora alla cultura Vanessa Carli – è il frutto di una sinergia straordinaria tra le istituzioni e il mondo del volontariato. Un ringraziamento sentito va a tutte le realtà del territorio che hanno collaborato con generosità: in modo particolare, i volontari della Sagra del Cinghiale che hanno allestito l’area ristoro e si sono occupati del pranzo, all’Auser, al Gruppo Scout di Guasticce, alla Pubblica Assistenza di Collesalvetti, alla Commissione Pari Opportunità, all’Accademia Musicale Collesalvetti e all’associazione “Gli Amici di Massimo.” Il loro supporto logistico e umano è la dimostrazione di come una comunità coesa sappia farsi custode attiva della propria cultura e della propria storia”.