8 Febbraio 2026

Collesalvetti (Livorno) 8 febbraio 2026 Collesalvetti, partita la campagna raccolta firme della Lega "Io sto col Poliziotto"

Ha preso il via questa mattina da Collesalvetti e Stagno la mobilitazione provinciale della Lega per Salvini Premier con la campagna nazionale “IO STO COL POLIZIOTTO”. Nonostante le condizioni meteo avverse, numerosi cittadini hanno risposto all’appello sottoscrivendo la petizione che chiede l’inserimento della tutela legale per le Forze dell’Ordine all’interno del prossimo Decreto Sicurezza.

L’iniziativa, promossa dalla sezione comunale guidata dal segretario Laura Petreccia e dal vicesegretario Vito Capogna, rientra in una più ampia mobilitazione a livello nazionale.

“Siamo da sempre al fianco di chi indossa una divisa”, dichiara in una nota la sezione comunale di Lega Toscana Salvini Premier. “Chiediamo con forza più sicurezza nei nostri territori e strumenti concreti a protezione di chi, ogni giorno, rischia la vita per difenderci da una delinquenza sempre più sfrontata. Garantire la tutela legale significa non lasciare soli i nostri agenti quando agiscono per il bene della comunità.”

Al presidio, coordinato dal Direttivo della Sezione, hanno partecipato militanti e sostenitori del partito. Un primo riscontro, definito positivo dagli organizzatori, è arrivato già nelle prime ore della mattinata: 25 le firme raccolte a Collesalvetti, alle quali si sono poi aggiunte quelle di altri cittadini e di rappresentanti delle stesse Forze dell’Ordine che hanno voluto manifestare la propria vicinanza all’iniziativa.

La mobilitazione proseguirà nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti sul territorio comunale. Questo il calendario dei gazebo annunciato dalla sezione locale:

21 febbraio a Collesalvetti (Smeraldo);

22 febbraio a Vicarello (angolo via Galileo Galilei);

14 marzo a Stagno (Conad);

15 marzo a Collesalvetti (Smeraldo).

L’obiettivo dichiarato è continuare la raccolta firme per sostenere l’introduzione della tutela legale per le Forze dell’Ordine nel prossimo provvedimento sulla sicurezza

