Collesalvetti (Livorno) 13 dicembre 2025 Collesalvetti piange la scomparsa di Silvio Lami, storico militante comunista
Collesalvetti è in lutto per la prematura scomparsa di Silvio Lami, iscritto e componente del PRC – Circolo di Collesalvetti, figura molto conosciuta e stimata per il suo lungo impegno politico e sindacale sul territorio.
La notizia ha colpito profondamente il Partito della Rifondazione Comunista di Collesalvetti e La Sinistra di Collesalvetti, che in una nota ufficiale si stringono con affetto e partecipazione attorno alla moglie, ai figli e a tutti i familiari, esprimendo il proprio cordoglio e un fraterno abbraccio in questo momento di grande dolore.
Da sempre comunista, Silvio Lami viene ricordato come un uomo di grande spessore umano e comunicativo, capace di unire passione politica, rigore morale e una profonda attenzione alle persone. Il suo impegno, portato avanti con calore, capacità e comportamento integerrimo, lo aveva reso un punto di riferimento riconosciuto non solo all’interno del partito, ma anche nei luoghi di lavoro e nei territori in cui aveva operato.
Con la sua scomparsa, i compagni del PRC livornese, il Circolo PRC di Collesalvetti e La Sinistra di Collesalvetti perdono non solo un militante storico, ma anche un compagno di lavoro e di lotta, una presenza costante e affidabile, capace di dare forza e senso all’impegno collettivo.
Nel messaggio di commiato, compagni e compagne lo salutano simbolicamente con il pugno chiuso, gesto che racchiude l’identità, i valori e il percorso di una vita spesa dalla parte dei diritti, della giustizia sociale e della solidarietà.
Il comunicato è firmato da Valerio Cignoni, segretario del PRC – Circolo di Collesalvetti, e dal Direttivo della Sinistra di Collesalvetti, a testimonianza di un ricordo condiviso e sentito da tutta la comunità politica locale.
La memoria di Silvio Lami resterà viva nelle battaglie, nelle relazioni e nell’impegno quotidiano di chi ha camminato con lui.