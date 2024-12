Home

19 Dicembre 2024

Livorno 19 dicembre 2024 Collesalvetti premia le eccellenze sportive

Si è svolta ieri pomeriggio, nella sala conferenze della Biblioteca Comunale “Chiara Cataldi” di Collesalvetti, la cerimonia di premiazione delle atlete e degli atleti del territorio che si sono distinti, negli ultimi mesi, in competizioni a livello nazionale e internazionale.

“Un pomeriggio dedicato ai giovani e alla valorizzazione delle nostre associazioni – ha spiegato l’assessore allo sport Jacopo Susini. Ci auguriamo che questa iniziativa si trasformi in un appuntamento annuale all’interno del quale poter raccogliere tutti coloro che, giornalmente, si dedicano ad una disciplina sportiva. Ai ragazzi vanno i nostri complimenti più sinceri ma, un grazie particolare va alle famiglie che li supportano e a tutti i tecnici che li preparano”.

Questo, l’elenco delle atlete e degli atleti premiati:

Simone Cianci: titolo italiano nella categoria man’s classic physique open short della Federazione NBFI;

Sofia Malfatti e Jade Serretti: terzo posto ai campionati europei di Show dance; quarto posto ai campionati mondiali di Show dance; quinto posto ai campionati del mondo di Jazz Dance; pluricampionesse italiane di Show dance, Jazz Dance, Latin Style;

Atleti agonisti Palestra Club Sport Collesalvetti: per i prestigiosi risultati sportivi ottenuti nella disciplina del Kumite a livello regionale, nazionale ed internazionale.

Noemi Cirillo: prestigioso bronzo ai Campionati italiani di pattinaggio artistico a rotelle.

Al termine della cerimonia, infine, la Sindaca Sara Paoli, l’assessora alla cultura Vanessa Carli e l’assessore allo sport Jacopo Susini hanno consegnato una targa di benemerenza a Gianfranco Mungai, per i suoi quarant’anni di attività sportiva caratterizzata, non solo da prestigiosi risultati raggiunti nel karate ma, soprattutto, da serietà e passione e, per il continuo impegno nella cura e diffusione dei valori dello sport sul territorio colligiano.