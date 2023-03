Home

Provincia

Collesalvetti

Collesalvetti: sequestrati cosmetici e multati i proprietari di un emporio

Collesalvetti

9 Marzo 2023

Collesalvetti: sequestrati cosmetici e multati i proprietari di un emporio

Collesalvetti (Livorno) 10 marzo 2023 – Collesalvetti: sequestrati cosmetici e multati i proprietari di un emporio

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno effettuato un’ispezione in un emporio, durante la quale hanno sequestrato cautelarmente 81 confezioni di cosmetici. Il valore stimato dei prodotti sequestrati ammontava a 800 euro e le confezioni non riportavano le indicazioni obbligatorie in lingua italiana sull’etichetta. Tre individui di origine cinese sono stati segnalati alle autorità competenti per aver importato e/o distribuito i prodotti cosmetici presso l’emporio di Collesalvetti. Le tre persone coinvolte hanno ricevuto sanzioni amministrative per un importo totale di 3.000 euro.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin