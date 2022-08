Home

Provincia

Collesalvetti

Collesalvetti, si allarga l’incendio lungo lo scolmatore all’altezza dell’interporto, ora le nubi di fumo nero sono due (Foto e Video)

Collesalvetti

3 Agosto 2022

Collesalvetti, si allarga l’incendio lungo lo scolmatore all’altezza dell’interporto, ora le nubi di fumo nero sono due (Foto e Video)

Livorno 3 agosto 2022 – Collesalvetti, si allarga l’incendio lungo lo scolmatore all’altezza dell’interporto, ora le nubi di fumo nero sono due.

La situazione dell’incendio lungo lo scolmatore nella zona del porto sembra peggiorare a causa del vento, ora dalla città di Livorno si vedono infatti due colonne di fumo nero

AGGIORNAMENTO ORE 16.30

⚠️Aggiornamento Incendio zona Interporto – ore 16.30

➡️Restano ancora chiuse, nel tratto compreso tra Guasticce e Stagno, la SGC. Fi-Pi-Li e la SP 555.

➡️Le operazioni di spegnimento e contenimento sono adesso concentrate a difesa dell’impianto di produzione di cippato e lungo il Fosso dell’Acqua Salsa al fine di evitare il propagarsi delle fiamme anche all’area boscata di Suese.

➡️Non si registrano pericoli per i centri abitati di Guasticce e Stagno.

➡️Sul posto, i Vigili del Fuoco coadiuvati dal sistema regionale AIB: presenti anche due squadre della Pubblica Assistenza di Collesalvetti.

➡️ Due elicotteri in azione e in arrivo il terzo elicottero regionale Eli Lucca

➡️Il Sistema Integrato di Protezione Civile è operativo per vettovagliamento e concorso alla regolamentazione degli accessi.

➡️Attivata anche la Protezione Civile del Comune di Livorno per fornire assistenza agli automobilisti.

Le immagini inviate dal lettore Paolo Mura



CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin