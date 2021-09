Home

20 Settembre 2021

Collesalvetti, si dimettono assessore e presidente del consiglio

Collesalvetti (Livorno) 20 settembre 2021

Giunta e Consiglio Comunale: si dimettono l’Assessore Dario Fattorini e il Dott. Enrico Luciano Frontini Presidente del Consiglio e Consigliere Comunale

Questa mattina, l’Assessore Dario Fattorini con deleghe allo Sport, Colline, Cittadinanza Attiva, Servizi Demografici e Ufficio Relazioni con il Pubblico ed il Dott. Enrico Luciano Frontini, Presidente del Consiglio e Consigliere Comunale, hanno rassegnato le proprie dimissioni.

“Come già comunicato verbalmente – ha precisato Fattorini – per motivi professionali e di studio sono, mio malgrado, a rassegnare le dimissioni dalla carica di Assessore Comunale”.

“Con la presente – ha scritto, invece, il Dott. Frontini – rassegno le mie dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio e di Consigliere Comunale, con effetto immediato.

La situazione che si è creata con la formazione politica cui appartengo firmataria di una mozione di sfiducia verso il Sindaco e la Giunta mi impedisce di rimanere serenamente al di sopra delle parti, come si richiede al Presidente del Consiglio e per conseguenza mi fa ritenere conclusa la mia esperienza politica a Collesalvetti.

Ringrazio tutti per la collaborazione fattiva e interessante intrattenuta finora e con rammarico confermo questa decisione”.

