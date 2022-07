Home

Collesalvetti: sorpresi con la refurtiva all'interno del Nada Mas, arrestati due 18enni

21 Luglio 2022

Collesalvetti: sorpresi con la refurtiva all’interno del Nada Mas, arrestati due 18enni

Collesalvetti (Livorno) 21 luglio 2022

Continua l’attività di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio della Compagnia Carabinieri di Livorno.

Tra le sei alle sette di questa mattina, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Livorno sono intervenuti presso il locale NADA MAS di Collesalvetti.

Gli uomini dell’Arma, attivati da una segnalazione del servizio di sicurezza, una volta giunti sul posto hanno iniziato un attento sopralluogo del locale.

Al loro arrivo avevano trovato una porta aperta che era stata precedentemente forzata.

All’interno di uno sgabuzzino venivano trovati due ragazzi di 18 anni che erano in possesso di oltre 100 € che facevano parte del fondo cassa del locale sito in Collesalvetti.

La dinamica dei fatti è stata poi confermata dal sistema di video sorveglianza.

I due 18enni sono stati arresti in flagranza per furto aggravato in concorso

Nella mattinata odierna il P.M ha convalidato l’arresto e i due sono stati sottoposti a idonea misura cautelare.

